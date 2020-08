Pittige onweersbuien, hagel en veel regen op komst

"Dat kan dan met name later vandaag gebeuren. De dag begon in grote delen van Gelderland droog. De temperatuur loopt snel op naar 30 tot 33 graden. Daar is het dan echt broeierig warm en kunnen ook die regen- en onweersbuien vallen. Dan moeten we ook denken aan veel regen in korte tijd, hagel en zeer zware windstoten", voorziet Janssen.

Overal kunnen buien vallen

"Die buien kunnen bij voorkeur ontstaan boven de Veluwe, maar eigenlijk overal in Gelderland kunnen die buien vallen. Vannacht komt de temperatuur nog niet onder de 19 à 20 graden, maar dat komt door de bewolking."

"Morgen is er afwisselend zon en stapelwolken. In de loop van dag ontstaan weer een aantal regen- en onweersbuien. Het wordt met 27 à 28 graden. Minder heet, maar het is nog wel vochtig", aldus de weerman.

Einde hittegolf

"Zaterdag wordt het een graad of 25, 26 en vallen er een paar buien. Zondag komt er weer een graadje bij, maar zijn er minder buien. De hittegolf duurt tot en met zondag, want het is maar de vraag of we maandag de 25 graden halen. Ook zullen er enkele buien vallen, maar die zijn een stuk minder pittig omdat het minder warm is", besluit Janssen.

Weerman Wilfred Janssen over het weer: