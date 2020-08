Politie pakt fietsendief op in Doetinchem

Politiemensen in burger postten dinsdagochtend op de Terborgseweg, waar de vermoedelijke fietsendief een week eerder werd gezien. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, dook inderdaad op bij de fietsenstalling. Nadat hij zich verdacht gedroeg bij de stalling fietste hij weg op een daar gestalde elektrische damesfiets. “De postende politiemensen volgden de fietsendief tot hij de fiets neerzette en op slot deed”, laat de Politie Doetinchem weten. “Bij zijn aanhouding had de dief een fietscomputer van een elektrische fiets in zijn handen. Hij probeerde de zogeheten ‘lopers’ die voor het openbreken van de fietssloten bij zich had, weg te moffelen.”



De 38-jarige man is na zijn aanhouding in verzekering gesteld. Volgens de politie hebben inmiddels zes mensen aangifte gedaan van de diefstal van hun elektrische fiets, onder wie de eigenaar van de fietsdiefstal die dinsdag plaatsvond. De politie benadrukt dat mensen alert moeten blijven op fietsendiefstallen rond het centrum.