Daniel Douglas maakt 50 portretschetsen in Voerman Museum

50 portretjes

Tijdens deze expositie werkt Douglas aan een groeiend kunstwerk dat gaat bestaan uit 50 geschilderde portretten. In het museum is een klein atelier gebouwd waarin Douglas mensen portretteert. Met olieverf maakt hij in een kleine twee uur een portretschildering. Elk schilderijtje meet 10,5 x 16 centimeter. Op een groot zwart paneel zijn alle portretjes samen te zien.

Inmiddels hangen er 23 geschilderde portretjes op het paneel en heeft de kunstenaar nog 27 te gaan.

Donderdag schilderde Daniël Douglas tussen 10.30 en 11.45 uur de harpiste Regina Ederveen terwijl zij op haar walnoten harp speelt. Bezoekers aan het Voerman Museum kunnen het atelier bezoeken en zo de totstandkoming van het schilderij volgen. Douglas gaat graag het gesprek aan met zijn modellen en de bezoekers.

Passie voor kunst

Het project is met name bedoeld voor liefhebbers van het werk van Voerman en wil mensen met een passie voor kunst samenbrengen. Aan het einde van de tentoonstelling is er een sluitingsfeestje waarvoor alle geportretteerden een uitnodiging ontvangen. Zij kunnen dan eventueel hun portret kopen voor 150 euro.

Wil je ook deelnemen en jezelf laten portretteren, dan kan je contact opnemen met Daniël Douglas via e-mail contact@danieldouglas.nl of via zijn website of telefonisch 06-28815329.