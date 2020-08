Fruit eerder rijp door mooi weer, maar hitte kan oogst verpesten

Bekijk hier de reportage:

Met net wat andere soorten en teeltmethoden, slaagt teler Van Dijk in Ophemert er in om als een van de eerste te beginnen met de fruitoogst en een van de laatste te eindigen. De piek van het seizoen ligt ook voor dit bedrijf begin september. Maar deze week leverde hij als eerste Elstars aan de veiling in Geldermalsen.

''Over de prijs mogen we nu nog niet klagen'', zegt Luc van Dijk. ''Maar er is natuurlijk nog weinig aanbod dus ik ben benieuwd wat de prijzen over een week gaan doen.''

Kleinere appeloogst

Mede door de overvloedige oogst van vorig jaar, is de appeloogst kleiner dan gemiddeld. Niet alleen in Nederland maar in heel Europa. Volgens de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) biedt dit perspectief op goede prijzen. De perenoogst is ongeveer gelijk aan vorig jaar.

Het biedt Van Dijk goede moed, maar een goede prijs is nog geen uitgemaakte zaak. ''Je kunt wel minder aanbod hebben, maar de kwaliteit bepaalt altijd de prijs'', zegt Van Dijk. ''Als je goede kwaliteit hebt dan moet het vaak wel goed komen.''

Fruitteler Luc van Dijk. Foto: Omroep Gelderland

Hittegolf is uitdaging

De huidige hittegolf vormt wat dat betreft een uitdaging. Van Dijk plukt nu alleen 's ochtends vroeg, ook omdat 's middags de boomgaarden beregend moeten worden om zonnebrand te voorkomen. Bij de huidige temperatuur verbrandt fruit in de zon. De telers in de Betuwe beschikken gelukkig over voldoende water om de boomgaard te beregenen en zo het fruit te koelen. ''Als het erg warm is en windstil dan kan de appel zich niet meer koelen'', zegt de jonge teler. ''Dan wordt hij zo warm en verbrandt hij, net als bij een mens. De appel wordt dan onverkoopbaar.''

Fruittelers Luc (links) en Arco van Dijk. Foto: Omroep Gelderland

Het fruit rijpt sneller door de zon en maakt veel suikers aan. Maar voor een mooie kleur is het verschil tussen de temperatuur overdag en 's nachts belangrijk. Met de huidige warme nachten kleurt het fruit minder goed. Het vergt dus vakmanschap om de verschillende soorten appels en peren op het juiste moment te oogsten.

Zoete appels

Door de vele zonuren verwacht Van Dijk smakelijke appels. ''Ik verwacht dat je dit jaar hele lekkere appels kunt eten'', zegt hij met een lachje. ''Als ze maar van Hollandse bodem komen hè.''

