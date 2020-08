Nieuweling Opoku kiest voor gezin met keuze De Graafschap

Johnatan Opoku speelde de afgelopen jaren in de eredivisie. Nu kiest de 30-jarige middenvelder bewust voor een stap terug in een voor hem vertrouwde omgeving. "Ik wilde meer thuis zijn bij mijn gezin."

Ook NAC Breda hengelde naar zijn diensten. Trainer Maurice Steijn sprak met de veelzijdige speler, maar Opoku koos voor zijn gevoel. "In de tijd van corona toen alles stil lag, ben ik er achter gekomen dat het heel fijn was om thuis te zijn in Zutphen bij mijn vriendin en onze kinderen. Vorige maand hebben we ons tweede kindje gekregen. Ik dacht, dit is wat ik wil. Ik kies nu dan ook vooral voor mijn gezin."

Kaarten regelen

Daarnaast noemt Opoku, vorig seizoen bij VVV Venlo goed voor zes goals en drie assists, De Graafschap een speciale club. "Toen ik nog in de D-jeugd speelde, heb ik nog eens een paar proeftrainingen gedraaid op De Bezelhorst in Doetinchem", legt hij uit. "Het is er toen nooit van gekomen. Maar ook omdat ik uit Zutphen kom, ken je de club natuurlijk wel. Ik moest vaak kaarten regelen als wij hier speelden", lacht Opoku.

Kampioen worden

"Als jochie keek je dan wel op tegen zo'n professionele club als De Graafschap. De term Superboeren is mij natuurlijk ook bekend en je weet hoe het met de supporters leeft hier. Mijn doel is natuurlijk ook om te promoveren. Dat moeten we ook zeggen na vorig seizoen vind ik. Het liefst wil je natuurlijk kampioen worden", meldt de aanvallende middenvelder die ook op de vleugels voorin uit de voeten kan.

Ouder en slimmer

Opoku speelde vijf jaar voor VVV, waarvan drie jaar in de eredivisie. Hij maakte daar ook Ralf Seuntjens mee, de huidige aanvoerder van De Graafschap. "Het is mooi dat onze wegen elkaar nu weer kruisen. We hadden een mooie klik en vonden elkaar altijd makkelijk. Ik hoop dat het weer terugkomt. Ja, misschien gaat het zelfs nog beter nu we weer wat ouder en misschien slimmer zijn."

Trainer Mike Snoei heeft voor Opoku de rol van aanvallende middenvelder in gedachten achter spits Seuntjens. "Zo hebben ze bij VVV ook samengespeeld. Een tweede Branco van den Boomen was voor ons niet te vinden als De Graafschap. Daarom hakken we zijn rol nu min of meer in mootjes", legt Snoei uit. "Met Ricky Dekker erachter hebben we het straks weer aardig staan."

Basis

Bij zijn vorige werkgever in Noord-Limburg trainde Opoku de afgelopen weken regelmatig mee. Oefenwedstrijden speelde hij nog niet. "Morgen zullen we gaan testen en dan merken we wel hoe het zit met mijn fitheid. Ik heb zeker een basis opgebouwd. Het is lastig te zeggen waar ik sta ten opzichte van mijn teamgenoten."

Buitenland

Een grote wens van de 30-jarige speler, met Ghanese roots, was ook een avontuur in het buitenland. "Klopt, dat was zeker ook heel mooi geweest. Maar misschien was het net niet de club of net niet de tijd. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om niet met mijn hele gezin naar het buitenland te trekken. Ik heb Zutphen altijd als thuisbasis gehad. Het is fijn dat alles nu dichtbij is."

Stootkracht

Snoei: "Johnatan heeft zijn keuze gemaakt op gevoel als een volwassen persoon. En we hadden echt veel concurrentie, want ook Maurice Steijn wilde hem graag hebben. Het is opnieuw een compliment aan De Graafschap dat hij nu voor ons kiest en we deze speler met veel kwaliteiten hebben kunnen halen. Een voetballer met stootkracht, maar tegelijkertijd iemand die beide voetjes op de grond heeft staan."