Unieke teamfoto bij Vitesse: 'De lelijkste? Dat zeg ik niet, dan krijg ik ruzie'

Met precisie wordt de 1,5 meter afgemeten bij Vitesse vandaag. Natuurlijk vanwege de coronaregels. Toch oogt het een beetje raar. De spelers worden meerdere keren in de week getest, staan wel met elkaar op het veld en gaan zelfs duels aan met andere spelers. Dus is die anderhalvemeterfoto niet een beetje onzin?

Tekst gaat verder na de foto:

Foto: Omroep Gelderland

"Ja, het is wel gek. Maar regels zijn regels, daar houden we ons aan", zegt de jongeling Million Manhoef. Ook de jonge Daan Huisman sluit zich daarbij aan. "Ik denk dat dit nu maar even normaal is." Trainer Thomas Letsch vindt het minder vreemd. "Ik denk dat het belangrijk is dat wij alles doen om ervoor te zorgen dat niemand het virus krijgt en dat het ook een goede boodschap naar buiten is om te laten zien dat we er rekening mee houden."

Tekst gaat verder na de video:

'Ik vind Tannane het meest ijdel'

Maar anderhalve meter of niet, er moet natuurlijk tijdens zo'n fotodag ook gewoon gedold worden. "Wie het ijdelst is? Dat is Million, die moet zijn haren altijd goed hebben zitten", zegt Huisman. "Haha, zegt hij dat? Nee, hoor. Ik vind dat Tannane het meest ijdel is", reageert Manhoef.

En wie is dan het lelijkst? "Haha, nee. We hebben alleen knappe jongens", zegt de net bij het eerste elftal gehaalde Huisman. "Als ik nu zeg wie de lelijkste is, dan krijg ik meteen ruzie."