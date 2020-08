Wezeps gezin wint 25.000 euro bij loterij

Freddy en Heidi Wagenaar waren woensdagmorgen blij verrast toen het camerateam van de Nationale Postcode Loterij met presentator Gaston Starreveld op de stoep stond. Eindelijk was dan de Ericastraat in Wezep aan de beurt en werden veel mensen blij gemaakt met een zeer mooi bedrag. Het gezin Wagenaar won 25.000 euro en dat bedrag is zeker aan goede mensen besteed.

Het echtpaar is sinds jaar en dag vrijwilliger bij de motorcross, waarbij Freddy hand- en spandiensten verricht en Heidi als jurylid actief is. Samen reizen zij daarvoor heel Nederland door. Het is ze met de paplepel in gegoten, want ook de ouders van Heidi zijn jarenlang actief geweest bij de KNMV.

Tevens heeft het gezin het nodige voor de kiezen gekregen, met name door de hersenbloeding waar Freddy mee te maken kreeg waardoor hij voor lange tijd was uitgeschakeld Gelukkig is hij nu weer rustig aan het werk bij Zorglandgoed Je Maintiendrai in Oosterwolde, waar hij het goed naar zijn zin heeft.

Zondag zullen op RTL4 in het spelprogramma Een Tegen Vijftig beelden te zien zijn van alle prijswinnaars uit deze straat. Deze uitzending begint om 20.00 uur en duurt tot 21.20 uur