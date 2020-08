Extreme overlast van wespen in Achterhoek: 'Zo druk heb ik het nog nooit meegemaakt'

"In november ben ik tien jaar voor mijzelf bezig, maar zo druk als dit jaar heb ik het nog niet meegemaakt”, zegt ongediertebestrijder Martijn Hengeveld uit De Heurne. "De telefoon rammelt de hele dag door."



Gemiddeld behandelt hij nu tien tot vijftien meldingen per dag. Andere ongediertebestrijders in de Achterhoek herkennen zich in het beeld.



Bij Mengers Ongediertebestrijding in Winterswijk ontvangen ze gemiddeld tien meldingen per dag. Ook Bas Ketelaar uit Zeddam heeft het gigantisch druk. "In juli dachten we al dat het heftig was, maar in augustus met hoge temperaturen is het voor ons doen echt niet normaal druk", zegt de ongediertebestrijder. "Daarbij werken we vaak ook nog in de avonduren door.”

'Zo'n groot exemplaar zag ik nooit'

Hengeveld bezocht woensdag woonzorgcentrum Debbeshoek in Ulft. Een groot wespennest zat vast aan de onderkant van een buitenlantaarn en werd ontdekt door een medewerker. Hengeveld spuit poeder in het wespennest, waardoor het zenuwstelsel van de wespen wordt aangetast en ze dood gaan. "Dat duurt vaak twee dagen, dan is alles weg."

Kijk hier naar het bestrijden van het nest:

Extreem wespenseizoen

Volgens Hengeveld is het wespenseizoen dit jaar extreem. “Het is nu broeierig warm en dat vinden vooral de wespen heel fijn", vertelt de ongediertebestrijder, die tips heeft: "Als je op het terras zit is het handig om een viltje op je drankje te leggen. Voor je het weet zit er een wesp in je glas en heb je hem in je keel zitten."



Mensen die thuis overlast van de wespen ervaren moeten kijken waar ze heen vliegen. "Gaan ze onder het dak of juist in een spouwmuur, dan heb je kans dat daar een nest zit en kunnen wij komen om ze te bestrijden", zegt Hengeveld.

Overlast verdwijnt niet

De hoge temperaturen lijken de komende periode minder te worden, maar dat betekent volgens Hengeveld niet dat overlast van wespen ook verdwijnt. "Het loopt nu al drie weken gestaag door. Ik heb zelfs al een paar zondagen doorgewerkt om alle meldingen weg te werken. Het is echt druk en dat zal nog wel even zo blijven."