Afkoelen doe je hier door op de grond te gaan liggen

Een warmtenet kennen de meest mensen wel, maar een koudenet is minder bekend. "Een koudenet is een net van leidingen waar koud water doorheen stroomt. In een woning heb je een installatie, waarmee de bewoner de koude aan kan schakelen. Dan heb je 'koele vloerverwarming", legt Rik Timmermans van ZON Transitie Support uit.

Zijn bedrijf is toeleverancier van het Warmtebedrijf Ede, dat al langer bijna 20.000 woningen en bedrijven in Ede verwarmt. Nu is er naast dat warmtenet dus ook een koudenet aangelegd. "Het gaat om een gesloten systeem: het water loopt rond en maken we koud met een koelinstallatie. Die werkt op stroom en dat wekken we duurzaam op."

Meer vraag naar koude

Er bestaan al langer koudenetten in Nederland, maar ze zijn nog zeldzaam. In bijvoorbeeld Rotterdam en Amsterdam worden op deze manier grote kantoorgebouwen gekoeld. "Door klimaatverandering is er steeds meer vraag naar koude: zie de vraag naar airco's. Dat komt mede door de temperatuurpieken die we steeds vaker zien, zoals deze dagen. Wij proberen daar op een duurzame manier aan te voldoen."

Wie nu denkt: ik heb al vloerverwarming dankzij een warmtenet, kan ik nu ook vloerverkoeling krijgen? "Dat kan maar je moet er wel een heel leidingnet voor aanleggen. Je moet de straat ervoor openbreken, dus dat moet op grote schaal. Je kan er niet de bestaande leidingen van het warmtenet voor gebruiken, want die heb je in de zomer ook nodig. Anders zou niemand meer kunnen douchen."