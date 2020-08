Caspar (24) wil met nieuwe invulling landgoed van zijn ouders behouden

Wie voor Huize de Wildbaan staat ziet een karakteristiek pand uit 1910 met opvallende wit-rode luiken en trapgevels, in een groene omgeving. "Voor mij is het vooral mijn thuis, dit is de plek waar ik ben geboren en ben opgegroeid. Dat betekent deze plek voor mij", vertelt Caspar terwijl hij naar het landhuis kijkt.

Bekijk hier de video:

Overlijden vader

Als zijn ouders het landgoed begin jaren '90 kopen renoveren ze het helemaal. Het koetshuis wordt hun woning, het landhuis verhuren ze als kantoorruimtes. "Ze deden er alles voor om het zo mooi mogelijk te houden, mijn moeder was altijd druk in de tuin en mijn vader zorgde ervoor dat alles er goed bij bleef staan."

Als zijn vader vijf jaar geleden overlijdt verandert er veel voor het gezin. "Sindsdien is het voortbestaan van het landgoed op het bordje van mijn moeder, mijn zus en mij gekomen. Daarbij hebben ze mij het vertrouwen gegeven om het in stand te houden. Een hele uitdaging, en ook spannend."

Caspar als kind voor Huize de Wildbaan. Foto: Privéarchief

Kantoorverhuur loopt terug

Maar het in stand houden zoals het nu is, blijkt al snel onmogelijk. "Er stapte een huurder op, waardoor we met aanzienlijke leegstand te maken kregen. Ook besefte ik me toen nog meer dat mijn vader het onderhoud veel zelf en met eigen mensen deed, en dan sta je daar opeens zonder die achterban."

Alles bij elkaar zet Caspar aan het denken. "Een moeilijke periode, maar het heeft er ook voor gezorgd dat er nieuwe plannen zijn ontstaan." Het idee is namelijk om het landhuis om te bouwen tot een zorgconcept voor dementerende ouderen. "Dan kunnen we er weer een bruisend centrum van maken, met mensen in de tuin, mensen die hier graag willen wonen, vrijwilligers: een mooi totaalconcept."

Een nieuwe bestemming

Caspar kwam op het idee omdat zijn moeder hem een keer vertelde over de historie van het pand: Stichting Philadelphia gebruikte het landhuis tussen 1970 en 1990 om mensen met een lichamelijk en verstandelijk beperking te verzorgen.

"Dat heeft me enorm getriggerd", vertelt Caspar, die daarna onderzoek is gaan doen naar de opties. "Daaruit kwam naar voren dat het aantal mensen met dementie tot 2050 zal verdubbelen. Zo ontstond de overtuiging om zorgstudio´s in te richten voor mensen met dementie en ze te laten genieten van deze prachtige woon- en leefomgeving."

De toekomst

Een zorgconcept lijkt dé oplossing voor De Wildbaan. "Op deze manier kunnen we het landgoed in stand houden, toekomstbestendig maken en ook een relevante maatschappelijke bijdrage leveren." Het plan staat nog in de kinderschoenen, maar de eerste reacties zijn positief.

"Het college van Brummen heeft in april besloten om in principe medewerking te verlenen aan een zorgfunctie voor het landgoed." Caspar hoopt dat het allemaal gaat lukken. "Dit is iets wat ons is nagelaten. We doen er alles aan om er weer een mooie, bruisende plek van te maken."

Huize de Wildbaan is een Rijksmonument. Het is ontworpen door H.A. Ezerman, in opdracht van de kolonel der cavalerie, Adriaan Jacob Paul Metelerkamp van Bronckhorst. De Wildbaan is een landgoed in de gemeente Brummen, samen met de aangrenzende landgoederen Den Bosch en De Rees vormt het een soort gordel om de buurtschap Leuvenheim.