Ceciel doet een ultieme poging: wie heeft het appeltaartrecept van haar demente vader?

René Janssen uit Duiven las in de jaren '80 recepten voor op Radio Oost, de voorloper van het huidige Omroep Gelderland. René was in die tijd chef-kok en deelde menig recept via de ether. Inmiddels is hij dement en om die reden zoekt zijn dochter het recept voor appeltaart dat haar vader ooit voorlas.

Hij zit inmiddels al enkele jaren in een verpleeghuis. Ooit vertelde hij tussen neus en lippen door het recept aan dochter Ceciel, die het toen niet opschreef. Achteraf zou ze dat graag hebben gedaan: dan had ze de taart nu voor hem kunnen maken en kunnen kijken of dat zijn geheugen zou opfrissen.

Helemaal zeker van haar zaak is ze niet. Ze weet dat haar vader recepten voorlas en vermoedt dat hij ook ooit zijn recept voor appeltaart voorlas. "Of hij specifiek dat recept ook heeft gedeeld weet ik niet, maar hij las zijn favoriete recepten voor", aldus Ceciel.

'De taart klopte gewoon'

Wat maakt de taart eigenlijk zo lekker? "Ik heb 'm vaak gegeten", zegt Ceciel. "Het is de combinatie van appeltaartdeeg en cakedeeg die het 'm deed. Maar de precieze verhoudingen, die weet ik niet. De taart klopte gewoon en brengt herinneringen van vroeger terug."

Ceciel hoopt dat er luisteraars zijn die zich het appeltaartrecept van haar vader Rene herinneren. Het moet zo ongeveer in 1981 geweest zijn. Als het lukt het recept weer in handen te krijgen, wil Ceciel de taart daadwerkelijk gaan bakken en naar haar vader brengen - in de hoop dat het een herinnering bij hem losmaakt.

Klaas Drupsteen sprak op Radio Gelderland met Ceciel Hoogma. De tekst gaat verder onder het fragment:

Haar vader takelde de laatste jaren af. "Hij zegt eigenlijk niets meer", aldus Ceciel. "Hij heeft vasculaire dementie, dus de vaten in zijn hoofd gaan steeds verder stuk. Ik ben maandag bij hem geweest, toen had hij een goede dag. Dat wil zeggen: dan spreekt hij een zin uit van drie woorden. Normaal gesproken zegt hij alleen ja of nee."

'Ik hoop erg dat het gaat lukken'

Soms heeft hij een opleving. "Maandag zei ik: pap, weet je nog dat je vroeger bij Omroep Gelderland hebt gewerkt? En ja, dat wist hij nog wel. Ik zei dat ik ze gevraagd had om het recept van appeltaart had gevraagd, waarop hij reageerde: oh, geweldig! Hij moest er van huilen. Het kwam dus wel écht binnen. het was voor het eerst sinds maanden dat hij weer zo contact maakte. Dus ik hoop heel erg dat het gaat lukken. Hopelijk heeft iemand het. En ook in andere recepten van hem ben ik geïnteresseerd", aldus Ceciel.

Heeft u René Janssens recept voor appeltaart ooit opgeschreven of gekregen? Ceciel hoort het graag. U kunt contact leggen via gelderlandhelpt@gld.nl.