Op de Veluwe brak het los, maar in de Achterhoek is het kurkdroog

In deze tijd van extreme weersomstandigheden zoals wateroverlast en droogte is de tijd van pappen en nathouden voorbij, vindt de voorzitter van het waterschap Rijn en IJssel. Het gebied dat dit schap beheert strekt uit van Arnhem, Liemers en Achterhoek tot de plaats Holten in Overijssel.

Pieper: "Erken nu vooral: dat wat we nu hebben, daar redden we het niet mee. Misschien moeten we denken aan een groot meer op de grens van Nederland en Duitsland of de aanleg van grote natuurgebieden waar we water kunnen vasthouden."

Hoger peil in IJsselmeer: 'Hadden we het maar gedaan'

Een idee in 2009 van een commissie onder leiding van oud-minister Cees Veerman werd indertijd afgeblazen. Veerman opperde het peil in het IJsselmeer met anderhalve meter te laten stijgen als waterbuffer voor de toekomst. Pieper: "Het werd als een niet-realistisch plan gezien. Nu denken we: hadden we het maar gedaan."

Kijk hier ons gesprek met Pieper terug. De tekst gaat verder onder de video.

De Achterhoek is de droogste regio van Gelderland. Er moet wat gebeuren, zegt Pieper. "Ik denk dat we langzaam maar zeker beseffen dat we in een andere werkelijkheid zitten", aldus de dijkgraaf op Radio Gelderland.

Zie ook: Derde jaar op rij langdurige droogte, grote zorgen bij boeren

Het derde opeenvolgende jaar zuchten we onder een hittegolf. Niet alleen Rijn en IJssel maakt zich zorgen. Waterschap Vallei en Veluwe heeft samen met Natuurmonumenten een tijdelijke stuw van zandzakken aangelegd in de 17 kilometer lange Leuvenumse Beek op de Noord-Veluwe. De noodmaatregel moet verhinderen dat de beek droogvalt en daardoor onder meer de zeldzame beekprik verdwijnt.

Zie ook: Zandzakken ingezet tegen extreme droogte op Veluwe

Pieper is niet optimistisch over het effect van noodingrepen. "Wat we nu hebben kunnen we niet overeind houden. We denken nog te veel vanuit het verleden, dat we met een paar maatregelen kunnen bijsturen. Die fase zijn we toch echt voorbij."

'We verliezen natuur en boerenbedrijven'

We zitten in een nieuw stadium, waarschuwt de dijkgraaf: "De natuur die we nu kennen, kunnen we niet handhaven. Bereid je voor op een veranderend landschap. Dat houdt in dat je natuur verliest, maar ook boerenbedrijven."

In De Week van Gelderland van 29 mei sprak Pieper al over de gevolgen van droogte. Met beregenen lost je de problemen niet meer op, zei hij in die uitzending.

Kijk die hieronder terug.