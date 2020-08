Puinruimen op de camping na noodweer: 'Je zag geen hand voor ogen meer'

Een dag later is nog goed te zien welke schade de korte, maar hevige storm aanrichtte. De voortent van campinggasten ligt in puin. "We kwamen terug van een dagje zwemmen. Toen we terug waren, begon het zachtjes te regenen. Op dat moment viel het nog mee, maar toen we er eenmaal in kropen klapte het echt uit de lucht", zegt de eigenaar. "Wind, storm, hagel. We zijn uit alle macht aan de stangen gaan hangen. Toen zakte het in elkaar."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Terwijl de man zijn jonge kinderen achter zich hield om ze te beschermen, bleef het buiten tekeer gaan. Na anderhalf uur werd het weer rustig. "Alles stond toen blank en er was veel schade op de camping. Meerdere tenten waaiden zo de weilanden in en hiernaast ging een stoel door het tentdoek. Maar de vakantie gaat door, we blijven hier", klinkt het monter.

'Draaiwinden uit alle hoeken'

Henny Beukhof, eigenaar van de gelijknamige camping, zegt dat ze het noodweer niet zag aankomen. "Het was eerst een klein buitje, dat langs ons op zou gaan en ons amper zou raken. Maar we kregen 'm volop en het duurde drie kwartier. Draaiwinden uit alle hoeken, slagregens... je zag geen hand voor ogen meer."

Zo erg als dinsdag maakte ze het niet eerder mee, vertelt ze. Ze hoopt dat een tweede dag op rij de camping bespaard blijft. "Laten we dat hopen. Niemand kan hier iets aan doen, het is overmacht", berust Henny.

Ook veel werk te doen in Ederveen

In het nabijgelegen Ederveen is ook nog voldoende werk aan de winkel. Daar trokken dinsdagavond heftige buien over. Door de sterke wind knapten takken van bommen en vielen sommige bomen zelfs compleet om.

Bekijk de video: