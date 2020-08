Ultieme zoekactie vruchteloos: tas van Hilly niet gevonden

"We hebben over een lengte van een kilometer gezocht. We hielden er al een beetje rekening mee dat we niets zouden vinden", zegt Paul van Megen van de politie in Velp.

Een groep van tien mensen, onder wie Hilly zelf, kamde een stuk landbouwgebied langs de weg tussen Velp en Rheden uit. Een vrouw uit Arnhem (58) had tegen de politie toegegeven op die plek de tas te hebben gedumpt.

Zie ook: Dief is vol berouw, maar de telefoon van ontroostbare Hilly is weg

Hilly (62) uit Velp raakte haar tas precies een week geleden kwijt. Ze kocht na een fietstocht een ijsje in Rheden en vergat daarbij de tas. Daarin zat onder meer haar mobiele telefoon en op die telefoon zaten foto's en filmpjes van haar overleden man. Toen ze thuis ontdekte dat ze de tas niet meer had, ging ze meteen terug, maar de tas was weg.

Korte tijd later kwam via bewakingsbeelden een stel op een scooter in beeld als de dieven. Van Megen: "Alleen de vrouw is verdachte. Tegen haar wordt proces-verbaal opgemaakt." De politie vermoedt dat onbekenden de tas vonden en meenamen, voordat de Arnhemse zich meldde.

Kijk het item terug waarin Hilly en haar dochter Anke een oproep deden aan degene die de tas had meegenomen: