Grote veranderingen raadsfractie PvdA Hattem

De afdeling van de PvdA Hattem heeft de afgelopen weken intern overleg gehad over de opvolging van beide raadsleden. Het resultaat hiervan is dat zittend raadslid Tonny Keizer de nieuwe fractievoorzitter wordt en dat, in navolging van de regels binnen de kieswet, Gerrit van Keulen en Jaap van Tiel worden voorgedragen als nieuwe leden van de gemeenteraad van Hattem. Tijdens de eerste raadsvergadering in september zullen beide aspirant-raadsleden naar het onderzoek van de geloofsbrieven worden geïnstalleerd.

Gerrit van Keulen

Gerrit van Keulen is ondernemer en sinds zijn 18e lid van de PvdA. Hij is goed bekend met het raadswerk, want hij was van maart 2009 tot en met maart 2014 al raadslid voor de PvdA in de gemeenteraad. Op de kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezing 2018 stond hij op de tiende plaats.

Jaap van Tiel

Jaap van Tiel is vice-voorzitter en penningmeester van de lokale PvdA-afdeling. Hij is al jarenlang betrokken bij de Hattemse politiek. Iedere raadsvergadering is hij aanwezig op de publieke tribune om het raadsdebat te volgen en daar zal hij nu ook zelf aan gaan deelnemen. Op de kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezing 2018 stond hij op de zevende plaats.

Coalitieakkoord

In het persbericht dat de PvdA over deze wisseling binnen de fractie heeft uitgegeven staat dat ‘een en ander geen gevolgen heeft voor de continuïteit van het coalitieakkoord.’