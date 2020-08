Toch busjes voor ouderen in Zutphen, maar geen gele mini-bus

Na een flinke tegenvaller is het binnenkort dan echt zover: ouderen in Zutphen kunnen op diverse plekken in de gemeente instappen voor een ritje naar de binnenstad. "We zijn ontzettend blij dat we erin geslaagd zijn met twee bussen onze dienstregeling te starten", laten de initiatiefnemers weten.

In het oorspronkelijke plan zouden gele minibusjes van de firma Bringo worden gebruikt voor het vervoer van 65-plussers en mindervalide jongeren. Begin juli zouden ze gaan rijden, maar kort daarvoor kwam er een kink in de kabel: de busjes hebben geen kenteken en mochten daarom de weg niet op.

Busjes met kenteken

Stichting Stap In Stap Uit ging direct op zoek naar een alternatief. "Tot december 2021 hebben we, deels uit eigen middelen, en deels uit aangevraagde subsidies, twee andere bussen kunnen huren", vertelt Kees Lustenhouwer van de stichting.

De busjes worden grotendeels gefinancierd met provinciale en gemeentelijke subsidie. In tegenstelling tot de gele minibus hebben de twee nieuwe busjes een kenteken, waardoor ze wél de weg op mogen. Wel zijn ze iets kleiner, waardoor er straks per bus een zitplek minder is.

Blijdschap

Lunstenhouwer is blij dat de dertig vrijwillige chauffeurs aan de slag kunnen. "We hebben al heel veel telefoontjes gehad van mensen die een abonnement hadden aangevraagd en zich afvroegen wanneer we gingen rijden. We zijn daarom extra blij dat we hen binnenkort van dienst kunnen zijn."

Op 6 oktober start de dienstregeling. Wie mee wil rijden betaalt 1 euro per rit of zestig euro voor een jaarabonnement. Er zijn twee bussen, die zeven dagen per week rijden. De één pendelt tussen de wijk De Hoven, woonzorgcentrum Polbeek en het centrum. De andere lijn rijdt van zorg-wooncentrum den Bouw in Warnsveld via diverse haltes ook heen en weer naar het centrum.

