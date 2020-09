Nijmegen is de oudste stad, maar de beschaving begon in Lent

Eén van de meest bijzondere objecten is een piepklein potje met vreemde tekens. Deze verschijnen als je met een lampje het potje belicht. Archeologen vermoeden dat de tekens een oud schrift vormen, bijvoorbeeld van de Etrusken in Midden-Italië. Als dat zo is, is het potje de oudste vondst van Nederland waar op geschreven is.

Peter van den Broeke werkt als archeoloog voor de gemeente Nijmegen. Hij deed in de jaren negentig en het eerste decennium van deze eeuw opgravingen in Lent. Nu schrijft hij mee aan het hoofdstuk over de Gelderse prehistorie in het boekproject Verhaal van Gelderland. Van den Broeke onderzocht ook het bijzondere potje met de inscriptie uit Lent.

“Het is frappant, want in de prehistorie konden bewoners van het Gelderse Rivierengebied nog niet schrijven. Ik vermoed dat de maker van het potje op reis is geweest naar Zuid-Europa waar het schrift al bekend was. Wellicht heeft hij de letters gekopieerd op zijn potje zonder te weten wat ze betekenen. Het potje is in ieder geval in de buurt van Lent gemaakt.”

Prehistorisch liefdeskoppel

Het 2500 jaar oude potje met de unieke inscriptie is te bewonderen in Museum Het Valkhof in Nijmegen. Vanavond laten de Ridders van Gelre het object ook zien in hun nieuwe televisieserie bij Omroep Gelderland. Ze gaan met Peter van den Broeke op onderzoek naar de bijzondere geschiedenis van Lent. Midden tussen de moderne nieuwbouwwijken van de Nijmeegse Waalsprong bezoeken ze twee prehistorische Gelderlanders. Het zijn een man en een vrouw die samen begraven zijn in Lent. Hun skeletten liggen verstrengeld in elkaar. Hij ligt met zijn hoofd op haar voeten en zij ligt met haar hoofd op zijn voeten.

Een 2500 jaar oud dubbelgraf in Lent. Foto: Omroep Gelderland

Gestorven door epidemie?

Ook deze vondst duidt volgens Peter van den Broeke op het bijzonder rijke verleden van Lent. “Een dergelijk dubbelgraf kennen we niet in Nederland, maar alleen in andere delen van Europa. Waarschijnlijk komt dit stel uit Midden-Duitsland en zijn ze naar Lent verhuisd. Ze waren vrij jong, ongeveer dertig jaar toen ze overleden. Wellicht zijn ze kort na elkaar gestorven als gevolg van een epidemie.” Het dubbelgraf zou een topstuk in een groot museum kunnen zijn, maar is nog altijd te bekijken in Lent. Voorlopig liggen de skeletten nog in een klein museum bij de historische tuinderij. Binnenkort worden ze verplaatst naar het archeologisch depot van de gemeente Nijmegen.

Ridders van Gelre

Het dubbelgraf in Lent is vanavond samen met het bijzondere potje en andere vondsten uit de Gelderse ijzertijd (800 – 19 v. Chr.) te zien in het geschiedenisprogramma Ridders van Gelre. De uitzending begint om 17.20 uur op TV Gelderland en wordt ieder uur herhaald. Zaterdag 12 september is het Gelredag in de historische tuinderij Warmoes van Lent. Peter van den Broeke geeft tussen 10.00 uur en 12.00 uur een toelichting bij het unieke dubbelgraf. Daarna verhuist het naar het archeologisch depot van de gemeente Nijmegen en is het niet meer te zien voor het publiek. Aanmelden voor de Gelredag in Lent kan op gelredagen@gld.nl

