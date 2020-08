Klompenpad KIDS op deel Hoenwaardsepad

Het college van B&W stelt voor plusminus 3000 euro beschikbaar te stellen aan de aanleg van een Klompenpad KIDS op een deel van het Hoenwaardsepad. Hiermee worden het klompenpaden wandelnetwerk dat dwars over het land van de boer, door landgoederen en over onverharde paden in Hattem loopt uitgebreid.

Klompenpaden zijn in de basis al interessant voor gezinnen met kinderen. Struinen door de wei, klauteren over hekjes en lopen over boerenerven met jongvee zijn voorbeelden van zaken die leuk zijn voor kinderen om zich te vermaken en te spelen. Een Klompenpad wordt voor kinderen nóg aantrekkelijker door de aanleg van een aantal uitdagende maar laag risicovolle speelaanleidingen die uitnodigen om te ontdekken, te verwonderen, te kijken maar ook om ‘gewoon’ te spelen.

KIDS DOE-boekje

Bij de wandeling komt een KIDS DOE-boekje met informatie en opdrachtjes. Ook komen er weetjes in de app waardoor wellicht niet alleen de kinderen meer over Hattem de natuur, het landschap en de cultuurhistorie leren, maar ook hun (groot)ouders.

Hoenwaardsepad

Het Hoenwaardsepad zoals dat nu bestaat is een wandeling van 11 km lang die start bij Vadesto Outdoor Adventure / Panorama Paviljoen aan de Bleek in Hattem. De route is gemarkeerd met oranje bordjes en in twee richtingen te lopen. Op de website www.klompenpaden.nl is alle informatie te vinden over zowel het Hoenwaardsepad als over het tweede Hattemse klompenpad het Assenradepad dat eveneens 11 km lang is.