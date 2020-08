Ridders van Gelre maken nieuwe tv-serie over prehistorie en Romeinen

Na hun succesvolle televisieseries over de late middeleeuwen storten de Ridders van Gelre zich dit najaar op de vroegste geschiedenis van Gelderland. In een gloednieuwe geschiedenisserie belichten Bas Steman en René Arendsen deze keer de Gelderse prehistorie en de Romeinse tijd. Uiteraard houden ze daarbij zoveel mogelijk rekening met de maatregelen om het coronavirus te bestrijden.

“Het is een verhaal waar we al langer aan dachten, maar dat we nooit aandurfden”, zegt René Arendsen. Hij is historicus en schrijft de scenario's voor de Ridderseries van Omroep Gelderland. “Ik wist maar heel weinig over de vroegste geschiedenis van Gelderland. Dat is meer het terrein van archeologen en dat is een heel ander vak.”

Hoogleraar Gelderse geschiedenis Dolly Verhoeven bracht de Ridders van Gelre ook deze keer op het goede spoor. Zij werkt met een groot aantal historici en archeologen aan het nieuwe historische overzichtswerk Verhaal van Gelderland. De specialisten over de prehistorie en de Romeinse tijd waren graag bereid mee te werken aan de nieuwe geschiedenisserie van Omroep Gelderland.

Veluwse klokbekers van 4000 jaar oud in Museum CODA. Foto: Omroep Gelderland

Romeinse tijd

“Uiteindelijk is het een hele mooie serie geworden”, zegt Ridder van Gelre Bas Steman. “Onze nieuwe tv-serie biedt een uniek overzicht van de enorme rijkdom in het gebied dat we nu Gelderland noemen vanaf de prehistorie tot en met de tijd van Karel de Grote. Net als voor de rest van de Gelderse geschiedenis is daar veel te weinig aandacht voor.”

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe serie Ridders van Gelre is de Romeinse tijd. De noordgrens van het Romeinse Rijk liep eeuwenlang langs de Nederrijn dwars door Gelderland. En de grootste Romeinse stad die ooit in Nederland lag, is Nijmegen. Oftewel: Ulpia Noviomagus. Daar is nauwelijks iets van terug te zien. “Helaas”, vindt Ridder Bas: “Maar dat gaan we met deze nieuwe tv-serie veranderen!”

Romeinse Godenpijler in Museum Het Valkhof. Foto: Omroep Gelderland

Gelredagen

Ridders van Gelre over de vroegste geschiedenis van Gelderland is vanaf maandag 31 augustus te zien op televisie bij Omroep Gelderland. Vanaf zaterdag 5 september zijn er ook weer Gelredagen op locaties uit de tv-afleveringen. Deze zijn vanwege de coronacrisis kleiner van opzet. Hoeveel bezoekers iedere week welkom zijn, hangt af van de locatie waar we te gast zijn. Via Radio Gelderland en de sociale media houden de Ridders alle belangstellenden op de hoogte.