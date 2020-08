Vitesse presenteert 'baanbrekend' nieuw thuisshirt

Zelf spreekt Vitesse van een 'historisch shirt met een moderne twist'. Op 3 oktober draagt de club het nieuwe thuisshirt voor het eerst in een officiële wedstrijd, als Heracles Almelo op bezoek komt. Vóór die tijd is er al een thuiswedstrijd, maar dan draagt Vitesse een Airborne-tenue.

Details in kraag en op rug

In de kraag van het shirt staat 'Arnhem' geschreven en is de stadsvlag te zien. Daarnaast verwijzen de rugnummers naar de trolleybussen die door de stad rijden.

In de kraag van Vitesse's nieuwe thuisshirt komt 'Arnhem' terug en het stadslogo. Bron: Vitesse

Voor het shirt in uitwedstrijden is ditmaal gekozen voor een blauw tenue. Vorig seizoen speelde Vitesse nog in een speciaal 'Airborne-tenue' in wedstrijden op vreemde bodem, ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding in Nederland.

Op dat shirt stonden onder meer de John Frostbrug, parachutisten en de tekst 'Lest we forget'. Supporters riepen via een online platform dat shirt uit tot mooiste Vitesse-shirt in de geschiedenis.

De Graafschap

Enkele dagen geleden presenteerde ook De Graafschap zijn nieuwe tenues voor het seizoen 2020/21. De Superboeren kiezen voor een tenue met horizontale witte en blauwe banen in thuiswedstrijden. Voor uitduels is de keuze gevallen op een combinatie van lichtgroen en donkergroen.