Bij NEC weten ze ook wel dat het ondermaats was

Het werd 3-1, maar NEC kwam eerst achter. En de basiself voor de rust kwam ook al flink in de problemen. "Ja, als je niet snel scoort tegen amateurs, houden ze het langer vol", weet trainer Rogier Meijer. "We werden zelf vrij slordig en geïrriteerd daardoor. Dan wordt het een lastig avondje. Ik vond dat we redelijk tot goed begonnen. Er zat een goed tempo in, maar daarna maken we aan de bal veel onbegrijpelijke keuzes en ook in verdedigen. Het was niet goed het laatste deel van de eerste helft.

Doelman Mattijs Branderhorst moest daarom onverwachts vaak in actie komen. "In de vorige wedstrijd heb ik niet echt een schot op doel gehad. Dat was nu wel anders. Ik had het redelijk druk en kon laten zien dat ik scherp genoeg ben. We hebben het onszelf lastig gemaakt, want we begonnen slordig en daardoor kwamen zij makkelijk in de duels. En daar zijn zij naar op zoek in dit soort potjes. We hebben ze echt in het zadel geholpen."



"Er zijn veel nieuwe spelers. We moeten weer wennen aan elkaar. Veel nieuwe jongens en ook jongens die zijn doorgekomen vanuit de jeugd. Zeker de tweede helft hadden we een hele jonge ploeg staan. Natuurlijk is er nog veel werk aan de winkel en moet het nog stukken beter gaan."

Barreto

Het wachten is op de rentree van Edgar Barreto. Meijer denkt dat het niet lang meer zal duren. "Hij had eigenlijk vandaag al moeten spelen en zaterdag ook al. Maar hij is lelijk gevallen op zijn rug en het was helemaal stijf. Het gaat nu zaterdag gebeuren, al weet je het nooit helemaal zeker."