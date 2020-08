Gebouwen kleuren rood, het is vijf voor twaalf voor evenementenbranche

In Lichtenvoorde kleurt het gemeentehuis rood. Daar is het bedrijf Frontline Audio & Vision verantwoordelijk voor de rode belichting. Medewerker Daan Reukers wijst erop dat het water de evenementensector aan de lippen staat.

Het bedrijf waar Reukers werkt, is hard geraakt. "Van maart tot en met mei was onze agenda helemaal leeg. Nul inkomsten. Nu zijn er wat kleinere evenementen, kleine theaterdingen voor maximaal 100 man. Maar daarmee zitten we nog steeds op nog geen 20 procent van de omzet."

De John Frostbrug in rood licht. Foto: Omroep Gelderland

Vijf voor twaalf

In Arnhem stond de John Frostbrug in de rode schijnwerpers, in Apeldoorn het stadhuis. Ook in Tiel en Westervoort waren de rode lichten te zien. De Red Alert is overal om 23.55 uur weer voorbij. Want het is vijf voor twaalf voor de evenementenbranche, stellen de initiatiefnemers.

De Plantage in Tiel. Foto: Omroep Gelderland