NEC boekt met veel moeite zege op amateurploeg

De Nijmegenaren domineerden de beginfase tegen de derde divisionist. Souffian El Karouani had een aardig schot van afstand en Kevin Bukusu was gevaarlijk bij een hoekschop. Thomas Beekman was het dichtst bij de openingstreffer. Onder toeziend oog van de licht geblesseerde Edgar Barreto (foto) had NEC veel balbezit, maar daar werd vrij omslachtig mee omgegaan.

Foto: Omroep Gelderland

Na een aardige aanval had Dirk Proper een kans, maar aan de andere kant moest Mattijs Branderhorst ook ingrijpen bij een flinke pegel. Het spel van NEC werd steeds stroperiger en de meeste aanvallen strandden in zinloos gepingel. Er ontstond ook wat irritatie en dat leidde zelfs tot een opstootje, waarbij alle corona-regels van het RIVM werden genegeerd met bijna 22 spelers binnen anderhalve meter.

Amok op het veld. Foto: Omroep Gelderland.

Zwakke fase NEC

UNA ging er steeds meer in geloven en Branderhorst moest weer in actie komen bij een goed genomen vrije trap. NEC zakte weg tot een heel bedenkelijk niveau, waarbij zelfs alle basisdingen verkeerd gingen. Vijf minuten voor rust voorkwam Branderhorst met de voet de op dat moment verdiende 1-0. Het rustsignaal was een verlossing voor NEC, dat zich zaterdag ook al had geblameerd tegen de amateurs van NEC (2-2).

Tombola

Na rust de gebruikelijke tombola in dit soort oefenduels. NEC kwam zelfs met tien andere namen het veld op, alleen Branderhorst bleef staan. De tweede keus had het ook moeilijk en in de 52e minuut kwam UNA op 1-0 via Boogers.

Foto: Omroep Gelderland

De tien nieuwe veldspelers hadden het ook bijzonder moeilijk met de felle amateurs. Pas toen UNA ook flink had gewisseld, kon NEC een vuist maken. De eerste echte kans was pas een kwartier voor tijd via een kopbal van Etien Velikonja. En een hoekschop kwam terecht op het hoofd van Frank Sturing en Lars Rebergen verlengde de bal voor de 1-1.

Toch nog winst

Na goed werk van Anton Fase was Velikonja nog dichtbij de winnende treffer. Die kwam er uiteindelijk toch nog via een schuiver van Syb van Ottele. UNA miste vlak voor tijd nog een kans voor een leeg doel. In de laatste seconde benutte Velikonja nog een strafschop.