Airco's zijn niet meer aan te slepen

Alles wat voor verkoeling kan zorgen, vliegt de magazijnen uit. Ook kleinere online verkopers en witgoedwinkels hebben deze zomer een topseizoen. Arno Dijkerman heeft een witgoedzaak in een Apeldoornse volkswijk. En ja, ook hij ziet hoe de verkopen door het dak gaan.

"Het is een gekkenhuis. Ventilatoren en vooral airco's, ze gaan als warme broodjes. Volgens mij heb ik er al meer dan 100 verkocht. Ook aan mensen die ik hier vaker over de vloer heb gehad. Volgens mij stallen ze zo'n ventilator in de schuur als het niet zo'n warm weer is. Daarna gooien ze er een fiets tegenaan en moeten dan een nieuwe kopen."

De 73-jarige Loog Rouwenhorst heeft net voor een paar honderd euro een mobiele airco gekocht. Hij is hartpatiënt. Een koel binnenklimaat zorgt dat hij deze tropische zomer kan verdragen. "Nu is het bij mij thuis 19 graden. Zodra ik de tuin in loop begin ik flink te zweten. Dus ga ik maar snel weer de huiskamer in."

Tip van de kenner

Verkoper Arno heeft nog een tip. "Laat je wel goed voorlichten door de verkoper, zodat je ook qua capaciteit de goede airco aanschaft. Dan heb je altijd meer plezier van je aankoop en betaal je niet te veel."

