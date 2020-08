Boudewijn is de enige muzikant die het extra druk heeft in coronatijd

In coronatijd is er een groep muzikanten die nog net zoveel optreedt als anders. Want de beiaardier zit letterlijk hoog in een toren op veilige afstand van zijn toehoorders. Beiaardier Boudewijn Zwart uit Nijkerkerveen kreeg zelfs extra werk.

In Wageningen leek het de wethouder een goed idee het carillon wat vaker te laten klinken, omdat veel mensen nu thuis moeten werken. En dus beklimt Zwart de toren van de Grote Kerk nu iedere woensdagochtend, in plaats van om de week.

Hans van den Hoorn sprak op Radio Gelderland met Boudewijn Zwart. De tekst gaat verder onder het fragment:

Mensen kunnen verzoeknummers indienen - en dat mag echt van alles zijn. Deze week speelt hij in ieder geval You are my sunshine. "Als het een goede melodie heeft, kan ik er meestal prima mee uit de voeten", zegt Zwart. "Dan luister ik het nummer eerst op YouTube en ga dan op zoek naar een partituur. Ik oefen het hier thuis eerst even op een oefenklavier. Dat ziet er hetzelfde uit, maar is met klankstaven in plaats van klokgelui. Anders zouden mijn buren niet blij worden."

Rammstein

Hij krijgt ook weleens verzoekjes die hij niet kan spelen. "Laatst wilde iemand Rammstein. Die moest ik helaas teleurstellen. Als ik dat wil vertalen naar muziek voor de beiaard, houd je niks meer over. Maar dan bel ik even om het uit te leggen."

Mobiel carillon

En de beiaardier heeft tijdens deze coronatijd ook zijn rijdende carillon extra ingezet. "Daarmee ben ik bij verzorgingstehuizen langs gegaan om Oudhollandse klassiekers te spelen."

Zwart bespeelt de carillons van liefst vijftien torens in het hele land. De Grote Kerk in Wageningen is een van zijn favorieten. "Ik krijg er vaak heel leuke reacties en veel verzoekjes. Ook wel pittige stukken: Bach en Mozart. Lastig, maar heel mooi om te spelen op een carillon. Het is van oorsprong toch een instrument dat gemaakt is voor klassieke stukken."

Ook krijgt hij leuke reacties. "Een tijd geleden lag er zelfs een bosje bloemen onderaan de toren. Met een briefje: Bedankt beiaardier, voor de mooie muziek. Dat is natuurlijk heel leuk.'