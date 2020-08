Aantal coronabesmettingen in onze provincie verdubbeld

In Gelderland is het aantal besmettingen met corona de afgelopen week verdubbeld, vergeleken met een week eerder. Het RIVM meldt 165 besmettingen. Ook waren er twee ziekenhuisopnames. Een patiënt is overleden.

In Gelderland nemen de besmettingen toe, maar er wordt ook meer getest. Een week geleden meldde het RIVM 78 nieuwe besmettingen, dat waren er toen 34 meer dan de week daarvoor.

Bij een personeelslid van zwembad de IJsselslag in Zutphen is besmetting met het coronavirus vastgesteld, werd vandaag bekend. Vijf collega's zijn net als het zieke personeelslid in thuisquarantaine, omdat ze intensief hebben samengewerkt.

Meeste besmettingen in Randstad

De meeste besmettingen met Covid-19 worden gemeld door de GGD's in Zuid-Holland en Noord-Holland. In Zuid-Holland is sprake van 1.630 besmettingen, tegen 1.062 in Noord-Holland. Noord-Brabant telde de voorbije week 491 besmettingen.

Net als in Gelderland is in elk van deze drie provincies ook een dode door corona te betreuren.

