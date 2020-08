Vrouw overlijdt nadat ze voor tweede keer corona had

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Vrijdag kreeg ik om 17.00 uur te horen dat een bewoonster positief had getest op covid. Toen gingen alle alarmbellen rinkelen", vertelt locatiemanager Geertje Pannekoek.

'Dit hadden we niet verwacht'

In het voorjaar waren ook meerdere bewoners positief, onder wie dezelfde bewoonster. "Dit hadden we niet verwacht. Ze had een luchtweginfectie en achteraf bleek ze weer covid-positief te zijn. Het was nog niet bekend dat dat kon. Maar ik heb van verschillende mensen gehoord dat bij luchtwegproblemen covid weer kan oplaaien. Maar ik ben geen deskundige", aldus Pannekoek.

Na de uitbraak in het voorjaar had Rehoboth al strenge maatregelen ingesteld. "We zijn die heel streng blijven hanteren. Met de mondkapjes zijn we heel blij, die hebben we de medewerkers laten dragen. En beschermende kleding bij fysiek contact met de bewoners. Dus eigenlijk denk ik dat de besmetting minimaal kan zijn. Maar we weten nog niet wat de bron is."

"Voor de andere bewoners is het wel schrikken", vult de locatiemanager aan. "Al maakt een heel groot gedeelte het niet bewust mee, omdat ze het ziektebeeld dementie hebben. Maar een heleboel mensen moeten we heel goed begeleiden en uitleg geven en proberen hen heel duidelijk te maken dat we heel veel maatregelen hebben om besmetting te voorkomen."

'Geleerd van het voorjaar'

"We hebben geleerd van het voorjaar. Er is nu maar een gang in quarantaine. En dat is de begane grond, dus de bewoners kunnen daar op hun eigen terrasje zitten en ook - op anderhalve meter afstand - bezoek ontvangen. En mondkapjes zijn daarbij verplicht. We hebben de uiterste maatregelen genomen."

"Sommige familieleden reageerden geschokt, sommigen meelevend", vertelt Pannekoek. "Iedereen kan met vragen bij ons terecht."