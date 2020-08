Cocaïne bij megavangst zat verstopt in steenkool

De cocaïne die in Apeldoorn werd gevonden zat verstopt in steenkool, dat zegt de politie dinsdagmiddag tegen Omroep Gelderland.

Dat lijkt ook de verklaring te zijn voor het grote aantal kilo's dat is gevonden: 120.000 kilo materiaal. "Het gebeurt wel eens, maar in zo'n grote hoeveelheid hebben wij ook niet eerder gezien", vertelt Thomas Aling van de Landelijke Eenheid.

Het is echt een miljoenenbedrijf Thomas Aling

Oplossen, drenken en vervoeren

De cocaïne wordt bij zulke praktijken verwerkt in materiaal om zo de kans op ontdekking te verkleinen. "Er zijn verschillende manier om drugs te vervoeren", legt uit Aling uit. "Je kan de plakken coke tussen de bananen gooien, maar je kan het ook oplossen. Dat drenk je dan vervolgens in kleding of in dit geval steenkool."

Het materiaal was bedoeld voor de cocaïnewasserij in Nijeveen, Drenthe. Dat is volgens de politie de grootste die ooit in Nederland werd aangetroffen. Daar wordt het hele proces dan nog een keer gedaan, maar dan andersom. De drugs moet weer uit de stof worden gehaald en worden gezuiverd.

Zie ook: 120.000 kilo materiaal met cocaïne gevonden in Apeldoorn

De politie viel in Nijeveen afgelopen week met man en macht binnen bij de wasserij. "Het is echt een miljoenenbedrijf. Een grote loods met een enorme installatie, goede inrichting en zelfs plekken waar mensen konden recreëren", omschrijft de politie de omgebouwde manage.

Thomas Aling over de grote vangst:

De grondstof waar het spul in was verwerkt lag dus in Apeldoorn. "Criminelen hebben eigenlijk nooit alles op een plek liggen, want als ze dan gepakt worden zijn ze alles kwijt. Door goed recherchewerk proberen wij dat dan weer in kaart te brengen, zoals de locatie in Apeldoorn er een van was. Nijeveen was wel de belangrijkste, want daar gebeurde het."

Veel Colombianen

Van de zeventien personen die werden aangehouden - waaronder een in Apeldoorn - hadden er veertien een Colombiaanse identiteit. "Cocaïne is eigenlijk altijd een internationale business, want wij kunnen het hier niet verbouwen. Het moet ergens vandaan komen en er moeten dus connecties zijn met bijvoorbeeld Colombia. Iedereen heeft dan ook zo'n specialiteit en hier waren veel Colombianen, die blijkbaar wisten hoe ze dit moesten spelen", aldus de woordvoerder.

Bij het hele proces kon het lab 150 tot 200 kilo cocaïne per dag verwerken. Dat staat gelijk aan een straatwaarde tussen de 4,5 en 6 miljoen euro.