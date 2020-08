Waldo knapt oude Volkswagenbusjes op: 'Ze geven vrijheid'

Waldo begon met een Kever als auto. "Daar heb ik maar anderhalve maand in gereden", vertelt hij aan presentatrice Angelique Krüger in Zomer in Gelderland. Volskwagenbusjes zijn zijn grote liefde. "Toen ben ik een bus gaan rijden. Van het ene busje in het volgende busje en nog een busje."

Het gevoel van in het busje rijden is moeilijk te omschrijven. "Het is vrijheid, relaxen en onthaasten", zegt Waldo.

Wie willen er allemaal in zo'n busje rijden? "Ik denk iedereen!", zegt hij lachend. "Ik heb mensen die het net kunnen betalen, maar we hebben er ook mensen bijzitten die met een hele dure auto aan komen rijden. Die zeggen dan: 'het is leuker om in een busje te rijden in het weekend'."

Bekijk hieronder de hele uitzending van Zomer in Gelderland.