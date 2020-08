Deze jongens tillen het carbidschieten naar een hoger niveau

"Dat werden er later twee, en later is mijn broer en zoon er bijgekomen en is het verder gegroeid", vertelt de carbidknaller in Zomer in Gelderland. Op oudejaarsdag is het een heel evenement. Dat is ook het enige moment waarop het mag, de rest van het jaar is het niet toegestaan. Maar voor Zomer in Gelderland werd een kleine uitzondering gemaakt.

Jammer dat het niet vaker mag, vindt carbidknaller Jonny Landman niet persé. "Het is echt heel veel werk", legt hij uit. "We hebben altijd wel een week werk met opbouwen. Spullen voor elkaar maken, enzo."

