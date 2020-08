Storing in het zwembad van Scherpenzeel? Dan bel je '0900-TON'

In Zomer in Gelderland gaan we onder meer opzoek naar bijzondere mensen die iets goeds doen voor hun dorp. In Scherpenzeel is Ton Lammers de technische held van het zwembad. Als er iets mis is, bellen ze hem. Hij wordt zelfs 0900-TON genoemd. "Er is één supervrijwilliger, als die er niet is, is het einde zoek. Als er iets aan de hand is bellen we hem, en dan is hij er in een half uurtje", vertelt een andere vrijwilliger.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Ton doet alle technische dingen bij het zwembad. Zoveel dat hij zijn vrouw soms maar weinig ziet. Daarom is ze ook maar vrijwilligerswerk gaan doen, om hem te zien. "Dat klopt ja", lacht zijn vrouw. Als verassing kregen Ton, en de rest van de vrijwilligers, een handdoek. Met daarop de tekst 'Ik ben het thuis zat, ik ga naar het zwembad'.

Bekijk hieronder de hele uitzending van Zomer in Gelderland.