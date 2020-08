Deze groep vrijwilligers houdt met de grijpstok Ederveen schoon

"Sommige mensen denken dat het een taakstraf is", zegt vrijwilliger Sjako grappend. Presentatrice Angelique Krüger ging in het programma Zomer in Gelderland samen met ze op pad. Het idee is opgestart vanuit het dorpshuis. De gemeente Ede en Stichting Landschapsbeheer Gelderland steunen de groep vrijwilligers. Het gereedschap en het afvoeren van het afval is daarom geregeld. "We hebben zelfs een cursus gehad om veilig te werken."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Mondkapjes

De afvalrapers gaan met de hele groep op pad, telkens weer op een andere plek in Ederveen. "Iedere maand hebben we vijftien zakken vol met troep", zegt Sjako. Er ligt van alles in de natuur. De laatste tijd ook nieuwe dingen. "Dit is sinds kort een nieuw item wat we met rapen tegenkomen", vertelt Sjako, terwijl hij met zijn stok een mondkapje vastpakt. "Het worden er steeds meer."

De 'zwerfafvalbrigade' werkt de hele maand door. Waarom? "Omdat er rotzooi ligt", zegt Geurt, die met een karretje achter de fiets meegaat. Hij heeft al de raarste dingen gevonden. "We vinden van alles, tot slipjes toe." Maar ook injectienaalden, slachtafval of hele dichtgeknoopte vuilniszakken. "Met daarin luiers, maatverband of condooms."

'Verbeter de wereld, begin bij jezelf'

Al het afval dat door mensen aan de kant wordt gegooid, wordt door de zwerfafvalclub weggehaald. Maar waarom doen de vervuilers het niet zelf? Een andere vrijwilliger heeft geen zin om met het vingertje te gaan wijzen. "Ach, je kan overal negatief over denken. Mensen die het niveau of verstand niet hebben gooien zaken neer", vertelt hij. "Daar doe je niets aan. Dan kan je zeggen 'ze' of 'zullie', maar verbeter de wereld en begin bij jezelf."

Bekijk hieronder de hele uitzending van Zomer in Gelderland.