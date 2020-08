120.000 kilo materiaal met cocaïne gevonden in Apeldoorn

Er werden ook invallen gedaan in Nijeveen (Drenthe) en het Brabantse Elshout. In Nijeveen werd een gigantisch cocaïne-lab ontmanteld. In dat lab werd de cocaïne uit bijvoorbeeld kleding en shampoo gehaald. Doordat het in het materiaal verstopt zit, is het moeilijker om het te traceren.

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.



Rechercheurs vonden in Nijeveen onder meer tienduizenden liters aan chemicaliën. In Apeldoorn werd één persoon aangehouden, in Nijeveen nog eens zestien. Van de zeventien verdachten hadden er veertien een Colombiaanse identiteit.

'Grootste cocaïne lab ooit aangetroffen'

André van Rijn, hoofdinspecteur van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO): “Het betreft hier het grootste cocaïnelaboratorium (wasserij) dat ooit in Nederland is aangetroffen." Volgens de politie kon de wasserij dagelijks 150 tot 200 kilo cocaïne per dag verwerken. Dat staat gelijk aan een straatwaarde tussen de 4,5 en 6 miljoen euro.

De LFO moest na de inval in het lab het chemische proces uiterst voorzichtig stoppen en het materiaal afvoeren. Dat proces nam drie dagen in beslag.

De politie plaatste deze video van het oprollen van de wasserij: