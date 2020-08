Jannie doet alles voor de voetbalclub en wordt nu in het zonnetje gezet

Schoonmaken, frietjes bakken of zorgen voor de derde helft. Het is geen probleem voor haar. "Jannie, dat is een gezellige, lieve, behulpzame vrouw", vertelt een verenigingslid in het programma Zomer in Gelderland. In dat programma vroegen we aan de inwoners van Opheusden wie we in het zonnetje moesten zetten. Jannie van de voetbal werd daar veel genoemd. Met een smoes werd ze naar de voetbalclub gelokt. Tot grote verbazing werd ze onthaald door presentatrice Angelique Krüger.

