Pontje eindelijk weer in de vaart: 'Wat fijn'

"Het was een hele tijd geleden, ja." Marius Teekman staat aan boord van 't Kleine Veer, wachtend op de eerste gasten. "Ik heb het wel gemist, moet ik zeggen. Het contact met de mensen, maar ook dat ik iets te doen had. Ik ben gepensioneerd binnenvaartschipper, om dan twee dagen per week weer op het water te mogen zijn, is heerlijk."

Een paar coronamaatregelen

Teekman is niet de enige die blij is dat 't Kleine Veer weer vaart. De afgelopen maanden bleef het pontje aan wal, omdat niet duidelijk was of er 'coronaproof' gevaren kon worden. "Ik sta elk jaar op de camping in Hattem, en ik woon in Zwolle", vertelt een vrouw. "Als ik dan tussendoor even naar huis ga, maak ik altijd gebruik van het pontje. Anders moet ik helemaal via de brug, dat is een heel stuk om."

Normaal gesproken gaat het pontje eind april in de vaart. Dit jaar dus niet, omdat de gemeente Zwolle eerst wilde uitzoeken welke coronamaatregelen ze moest nemen. Het zijn er niet veel. "We laten veel minder mensen toe: maximaal zes in plaats van twintig", legt Teekman uit. Hij wijst naar drie stippen op de boot. "Als ze in tweetallen komen, moeten ze op die stippen gaan staan, dan houden ze afstand van elkaar." Ook op de wal staan borden om mensen op de benodigde afstand te wijzen.

Een mondkapje is niet nodig. "Maar er is wel een duidelijke looproute aangegeven", zegt een jonge vrouw die met haar vriend een fietsvakantie houdt. "En het is duidelijk dat je niet op het bankje mag zitten. Alles wijst zichzelf, dat is goed geregeld."

Geen duidelijke communicatie

De twee hebben al veel pontjes gebruikt tijdens hun fietsvakantie. "Oh, is deze pas sinds vandaag open? Dat scheelt wel, want anders zouden we een heel stuk om moeten fietsen", zegt ze. Dat het pontje weer vaart, is voor meer mensen onduidelijk. "Bij ons hotel wisten ze niet of u alweer heen en weer zou gaan", zegt een man tegen Teekman. Een vrouw wijst erop dat de borden nog tegenstrijdige informatie geven.

En dat klopt: over sommige borden in de omgeving van 't Kleine Veer staan nog kruizen geplakt. Ook op de website van de gemeente Zwolle, de beheerder van het pontje, is maandagmiddag nog te lezen dat 't Kleine Veer tot nader order uit de vaart is.

Rustige eerste dag

Het betekent een rustig eerste dagje voor Teekman. "Maar dat is ook wel prima, laten we eerst maar eens kijken hoe het gaat met alle coronamaatregelen." De schipper verwacht dat het de komende dagen wel een stuk drukker zal worden. "Andere jaren had ik er dagen bij dat ik niet stil kon liggen aan de kant: dan zette ik 800 tot 900 mensen per dag over."

Hij sluit het hek achter het jonge stel, en maakt een praatje terwijl ze pinnen. "We fietsen lekker langs het water, dat is met deze temperaturen prima vol te houden", zegt de vrouw. Teekman beaamt dat. "Het is heerlijk weer om op een pontje te zitten", lacht hij. En dat vindt iedereen die met hem oversteekt.