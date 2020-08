Omroep Gelderland staat stil bij Market Garden

In de septembermaand staat Omroep Gelderland in het teken van Operatie Market Garden. Met indrukwekkende programma’s onderzoeken we welke impact Market Garden heeft gehad op het Gelderse landschap maar ook de (huidige) relatie tussen Nederlanders en Duitsers.

De nieuwe tv-programmering gaat vanaf 6 september van start met wekelijkse series, bijzondere reportages, herdenkingen en een aangrijpende documentaire over Sandy Cortmann.

Op Oorlogspad met Maarten van Rossem | 6 september

We trappen af met het nieuwe programma Op Oorlogspad met Maarten van Rossem. Maarten neemt je mee langs de sporen die Market Garden in het Gelderse landschap heeft achtergelaten. Aan de hand van een oude landkaart legt Maarten uit op welke plaatsen er werd gevochten en waarom juist daar. Samen met een deskundige brengt hij de oorlogssporen aan het licht. Vanaf 6 september, iedere zondag om 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald).

Vrij zonder grenzen | 6 september

Een spraakmakende reportage over de wijze waarop Nederlanders en Duitsers met de oorlog in herinnering naar elkaar keken, maar ook hoe zij met elkaar omgingen de afgelopen decennia en richting de toekomst. Vrij zonder grenzen wordt geproduceerd in samenwerking met de Duitse zender Studio 47. Iedere dag na het GLD Nieuws te zien om 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald).

Documentaire Sandy! | 15 september

Een aangrijpende documentaire over oud-veteraan Alexander Sandy Cortmann. In 1944 meldde Sandy zich op zijn 22ste vrijwillig aan voor een geheime missie, dit bleek Operatie Market Garden. Vorig jaar, op 96-jarige leeftijd, was Sandy voor het eerst in 75 jaar aanwezig bij de herdenking van Operatie Market Garden. De documentaire is op 15 september om 17.20 uur te zien (daarna ieder uur herhaald).

Wil je meer weten over de septemberprogrammering? Kijk dan op www.gld.nl/marketgarden. Heb je een aflevering gemist? Online (terug)kijken kan via Uitzending Gemist.