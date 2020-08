Na kuchscherm in Duitse bus krijgen chauffeurs van Breng en Arriva nu ook bescherming bij voordeur

Alle bussen van NIAG en Look zijn uitgerust met een speciaal ontworpen veiligheidsglas met kassagleuf. Daarmee was instappen aan de voorkant bij de chauffeur weer mogelijk. Ook kan de buschauffeur de kaartverkoop en -controle weer uitvoeren. De plaatsing van de kuchschermen in heel Nederland gebeurt in september en oktober. Het mondkapje blijft voor reizigers verplicht.

Onderzoek TNO

Kuchschermen, goede ventilatie en regelmatige schoonmaak verkleinen de kans op blootstelling aan het coronavirus in het OV. Dit blijkt uit een onderzoek dat TNO in opdracht van branchevereniging OV-NL heeft uitgevoerd. Op basis van dit besluit gaan de OV-bedrijven over tot het plaatsen van kuchschermen bij de bestuurdersplaats.

Wel dienen de schermen en de bedieningspanelen regelmatig gedesinfecteerd te worden, om directe overdracht van virusdeeltjes te voorkomen. Ook beveelt TNO aan om de luchtcirculatie te bevorderen door alle voor- en achterdeuren regelmatig te openen bij bijvoorbeeld de haltes.

Vitale beroepen

Tijdens de lockdown moest het OV beschikbaar blijven voor reizigers in vitale beroepen. OV-bedrijven besloten toen om reizigers alleen via de achteringangen te laten in- en uitstappen. Door het afsluiten van de voordeur en de eerste rij stoelen, konden buschauffeurs voldoende afstand houden van reizigers om hun werk op verantwoorde wijze uit te voeren.

Ook sinds alle reizigers, mits voorzien van een mondkapje, weer welkom zijn, hebben de chauffeurs en bestuurders baat bij een gesloten voordeur. Zo kunnen zij hun dienst uitvoeren zonder zelf langdurig een mondkapje te hoeven dragen.

Contact chauffeur/bestuurder

Deze tijdelijke oplossing had volgens het onderzoek ook nadelen. Zo is het contact tussen chauffeur/bestuurder en reiziger sterk verminderd. De sociale controle van de chauffeur op het in- en uitchecken is weggevallen en bemoeilijkt het toezicht houden op het dragen van een mondkapje door passagiers. Sindsdien is er een grote toename van het aantal zwartrijders in het OV.

Voor reizigers is het lastig om afstand van elkaar te houden nu ze dezelfde deuren moeten gebruiken voor in- en uitstappen. De natuurlijke ventilatie bij het openen van voor- en achterdeur is bovendien weggevallen.

Aerosolen

TNO concludeert in haar onderzoek dat het aanbrengen van een kuchscherm de verspreiding van grote druppels via hoesten en niezen minimaliseert en het mogelijk maakt de voordeur van trams, streek- en stadsbussen verantwoord te openen. Voor de chauffeur neemt daarnaast ook het risico op blootstelling via de kleine zwevende druppelkernen (aerosolen) aantoonbaar af ten opzichte van de huidige situatie met een gesloten voordeur.

Foto: RN7

Buurtbussen

Voor buurtbussen is aanvullend onderzoek nodig. Opdrachtgever OV-NL vraagt TNO verder onderzoek te doen naar benodigde extra maatregelen.

Zo snel mogelijk

De OV-bedrijven, waaronder Breng en Arriva, werken al aan de voorbereidingen (onder meer in overleg met Ondernemingsraden) en gaan zo snel mogelijk over tot de plaatsing van kuchschermen in alle bussen en trams. Na plaatsing kunnen reizigers weer voor instappen. De OV-bedrijven streven ernaar alle bussen en trams omgebouwd te hebben in een periode van twee maanden. De eerste bussen met kuchschermen kunnen begin september ingezet worden. Het mondkapje blijft voor reizigers verplicht.

