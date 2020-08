Gemeentehuizen kleuren rood: 'Het water staat evenementenbranche aan de lippen'

Het is vijf voor twaalf, waarschuwt de evenementensector. Ze houden het hoofd maar net boven water in deze coronatijd en dat lukt alleen maar met de overheidssteun die ze nu krijgen. Omdat die eind september dreigt op te houden, voeren ze dinsdagavond actie.

De John Frostbrug, het gerechtsgebouw en het gemeentehuis in Arnhem, de Westervoortse brug en het gemeentehuis in Lichtenvoorde: allemaal kleuren ze dinsdagavond rood. Bloedrood, want het water staat ze aan de lippen, zegt ook Daan Reukers van Frontline Audio & Vision uit Lichtenvoorde. Zij kregen toestemming om het gemeentehuis in de rode spotlights te zetten. "Dat ging eigenlijk heel makkelijk", zegt Reukers. "De gemeente wil zich profileren als evenementen-gemeente en ze vinden dat wij onze stem moeten kunnen laten horen."

Hard geraakt

Ook het bedrijf van Reuvers is hard geraakt. "Van maart tot en met mei was onze agenda helemaal leeg. Nul inkomsten. Nu zijn er wat kleinere evenementen, kleine theaterdingen voor maximaal 100 man. Maar daarmee zitten we nog steeds maar op zo'n 80 procent van de omzet."

De overheidsregelingen NOW en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) lopen nu tot eind september en het is niet duidelijk of ze verder verlengd worden en of ze versoberd worden. "Als ze niet verlengd worden, wordt het voor ons en voor heel veel bedrijven in onze branche lastig. De vaste lasten zoals huur, verzekeringen en vooral ook loonkosten voor ons personeel lopen gewoon door. En als er niks binnen komt..."

Red Alert

Dinsdagavond om 21.00 u gaan de Red Alert-lichten aan en om 23.55 u gaan ze weer uit. Want het is vijf voor twaalf voor de evenementenbranche.