Minder watergebruik na waarschuwing Vitens, maar zorgen blijven

Cornelis Vlot van Vitens zegt tegen Omroep Gelderland blij te zijn dat het signaal goed is opgepakt. "We zien dat het verbruik de afgelopen dagen echt minder is geworden."

Waterbedrijf Vitens waarschuwde zaterdag dat de waterdruk in een aantal gebieden in Nederland die avond sterk zou verminderen of helemaal zou wegvallen. Vooral in Gelderland en Overijssel liep het verbruik de spuigaten uit.

'Extreem grote vraag'

Toch uiten de Nederlandse waterbedrijven ook nu nog steeds hun zorgen over de 'extreem grote drinkwatervraag' in grote delen van het land. Volgens de bedrijven is er nooit eerder zoveel drinkwater gebruikt. Veel Nederlanders zijn op dit moment vanwege de coronacrisis thuis of op vakantie in eigen land.

De waarschuwing blijft daarom van kracht voor de provincie Gelderland. Vitens roept mensen op geen tuinen te sproeien en geen grote zwembaden te vullen. "Als we in de loop van de dag veertig procent meer waterverbruik hebben dan normaal, dan is dat gewoon heel moeilijk bij te vullen', legt Vlot uit. "Een manier om toch voldoende te hebben is de waterdruk te verlagen. Dat hebben we gelukkig niet hoeven te doen."

Miljard liter water

Vitens voorziet 5,8 miljoen huishoudens in vijf provincies van drinkwater. Sinds donderdag, de eerste warme dag, wordt er 30 tot 50 procent meer drinkwater verbruikt, aldus het bedrijf. Gewoonlijk is 1 miljard liter water per dag voldoende om iedereen van drinkwater te voorzien, maar zaterdag was al 1,3 tot 1,5 miljard liter nodig.

