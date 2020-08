Arjan en Indah leerden elkaar kennen tijdens lockdown en gaan nu al trouwen

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Corona of niet, daar laten Arjan den Hollander en zijn vrouw Indah zich niet door uit het veld slaan. Op de dag dat Nederland in 'intelligente lockdown' ging, op 15 maart, begonnen ze elkaar te sms'en. Snel daarna volgde de eerste date.

"We hebben ons dus niet gehouden aan de lockdown", geeft Arjan toe. "Gelukkig maar. Op onze eerste date hebben we gepicknickt op de Posbank. Dat klikte meteen zo goed. Sindsdien zijn we niet meer zonder elkaar geweest."

'With all my heart'

Al snel praatten ze over samenwonen. Indah, die uit Indonesië komt, is echter religieus en wilde daarom eerst trouwen voordat het zover was. Op vaderdag vroeg Arjan haar ten huwelijk. "With all my heart", antwoordde ze.

En daarom volgde nu al een bruiloft. Ze konden snel terecht bij de gemeente Arnhem, omdat veel andere trouwerijen niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Na de huwelijksvoltrekking, vanmiddag, was er geen groot feest maar ging het bruidspaar met alle genodigden wat eten.

"Zonder corona hadden we elkaar ook wel gevonden", is de stellige overtuiging van Arjan. "Maar het is speciaal dat het is gebeurd. Wij laten ons niet door corona beïnvloeden."