Gelderse verpleeghuizen zien mondkapjesplicht niet zitten

De Gelderse verpleeghuizen zijn nog niet van plan hun beleid aan te passen. Bij De Waalboog, met vier vestigingen in Nijmegen, hebben ze al duidelijke regels.

"Sinds de versoepeling van de regels op 20 juli kunnen bezoekers bij ons een mondkapje krijgen als ze dat willen en mogen natuurlijk ook hun eigen mondkapje dragen", legt Loeks van der Veen uit. "Als de anderhalve meter niet gewaarborgd kan worden, bevelen wij het ten zeerste aan. Zowel voor bezoekers als medewerkers."

"En als medewerkers in aanraking kunnen komen met lichaamsvloeistoffen is een mondkapje verplicht, net als handschoenen. In het verleden moest het bezoek zich ook registeren, dat is nu niet meer het geval. En als een appartement te klein is om de anderhalve meter met meerdere bezoekers te waarborgen, bieden wij een grotere ruimte aan of kan men het bezoek in de brasserie ontvangen."

Marian van Gaasbeek manager advies en behandelcentrum bij Azora en Markenheem in Terborg heeft begrip voor de oproep van de ANBO, maar gaat de mondkapjes niet verplichten. "We proberen lokaal in te springen op de situatie. In de regio zijn nauwelijks besmettingen, dus we kijken het aan. Maar als we morgen hier een uitbraak hebben, gaan we opnieuw kijken naar wat er nodig is."