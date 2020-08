Het is weer lekker treinen bij Geldermalsen

Geldermalsen is een knooppunt op het veelgebruikte spoor tussen Utrecht en Eindhoven. Sinds begin juli was daar door werkzaamheden nauwelijks treinverkeer mogelijk.

Maandagochtend stonden medewerkers van ProRail en de Lingense Alliantie al om 05.30 uur op het vernieuwde perron van Geldermalsen om de eerste trein vanuit Utrecht te verwelkomen. Het spoorwegennet is nu geschikt voor het groeiende aantal reizigers. Hiervoor is in en om Geldermalsen het spoor en het station aangepast.

Door het eigen spoor van de MerwedeLingelijn hoeven de treinen op die lijn niet meer het drukke spoor tussen Amsterdam en Eindhoven te kruisen. De perrons op het station Geldermalsen zijn uitgebreid en er is een reizigerstunnel aangelegd.

Luister hier naar onze reportage uit Geldermalsen. De tekst gaat eronder verder



Zes intercity's per uur

Er kunnen nu zes intercity's per uur tussen Amsterdam en Eindhoven rijden in plaats van vier, en dat gebeurt ook in beide richtingen voor het aantal sprinters tussen Utrecht en Geldermalsen.

Naast het project in Geldermalsen komen er ook drie nieuwe tunnels in Tricht. De eerste onder de Lingedijk is inmiddels geopend. De tweede tunnel, onder de Nieuwsteeg in Tricht, wordt volgend jaar gebouwd. Het hele project moet eind volgend jaar klaar zijn.

Zie ook: