Volleyballers Dynamo gaan Champions League spelen

Dynamo in de Champions League in 2007 (foto: ANP)

Dynamo was in maart koploper in de kampioenspoule toen corona de competitie stil legde. Op grond daarvan heeft de club recht op deelname aan de Champions League. De loting is op 21 augustus.

"Als je de kans krijgt om Champions League te spelen, dan moet je het doen", zegt stichtingsvoorzitter Peter de Vries op de website van de Apeldoornse club. "Puur uit sportief oogpunt is het een geweldige kans en past het in de ontwikkeling die we als Draisma Dynamo aan het maken zijn. Hoewel dit jaar door de coronacrisis alles iets minder normaal is dan normaal, hebben we gezamenlijk besloten de uitdaging aan te gaan. Daar hebben we niet lang over na hoeven denken."

Dynamo deed voor het laatst in 2008 mee aan de Champions League. De laatste jaren werd het Nederlandse volleybal gedomineerd door Orion uit Doetinchem en Lycurgus uit Groningen.