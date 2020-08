'Fabio Jakobsen wordt eind deze week ontslagen uit ziekenhuis'

Het gaat steeds meer de goede kant op met Fabio Jakobsen, de 23-jarige wielrenner uit Heukelum die afgelopen woensdag zo hard ten val kwam in de Ronde van Polen. "Ik moet zeggen dat zijn toestand zeer goed is", verzekert Yvan Vanmol, de ploegarts van Deceuninck-QuickStep. "Zeker gezien de ernst van het ongeval dat hij gehad heeft."

Jakobsen was in de eerste etappe van de Poolse koers het grootste slachtoffer van een valpartij die in de massasprint werd veroorzaakt door Dylan Groenewegen. De Nederlands kampioen vloog over de hekken en verbrijzelde bij zijn val onder meer het gehemelte en de luchtpijp en liep vele botbreuken in zijn gezicht op.

De renner onderging 's nachts een vijf uur durende operatie en werd tot vrijdagmiddag in een kunstmatige coma gehouden. "Ik denk dat hij op het einde van de week klaar zal zijn om overgebracht te worden naar Nederland", aldus Vanmol in een bericht van de NOS.

Nog wel wat zorgen

De vooruitzichten zijn goed. "Vermits er geen vitale organen geraakt zijn, hopen wij uiteraard het beste. Hij is ook geheel bij bewustzijn. Onze enige zorg is een beetje de esthetische schade. Of een beetje... Een beetje veel. Dat geldt eventueel ook voor de activiteit van de spieren rond de mond."

Praten kan Jakobsen nog niet. De communicatie verloopt via tekstberichten. En dan blijkt dat de coureur goede hoop heeft op herstel. Logisch ook, vindt Vanmol. "Hij is afhankelijk van informatie die hij krijgt van mij en van de artsen. En wij zijn alleszins positief. En dus heeft hij hoop op herstel."

Vanmol, en met hem de wielerploeg, verwacht dan ook dat Jakobsen als wielrenner in het peloton zal terugkeren. "Daar gaan wij wel vanuit, ja. Maar een termijn durf ik er niet aan te kleven."

