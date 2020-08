Zwemplas mogelijk dicht: 'Ik schrik echt, het is zo druk'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Tineke Zomer, loco-burgemeester van de gemeente Winterswijk: "Ik schrik hier echt van. Het is massaal. Het is bloedheet, dus ik snap dat mensen op zoek gaan naar verkoeling, maar dit is zo massaal."

Er zijn volgens Zomer niet alleen Winterswijkers, maar ook andere Nederlanders en Duitsers aanwezig bij de plas. "Hier schrik ik van, want op deze manier kun je er niet voor zorgen dat je die anderhalve meter afstand kunt handhaven."

Rond het middaguur werd besloten geen mensen meer toe te laten, de parkeerplaats stond vol.

'Ze liggen keurig netjes uit elkaar'

Beheerder Hans Huisman: "Op dit moment liggen de bezoekers keurig netjes uit elkaar. De anderhalve meter-regel kunnen we hier goed beheersbaar hanteren. We merken dat bezoekers uit de omgeving, die met de fiets of te voet komen, er nog ruimschoots bij kunnen."

Mocht het nog drukker worden, kan de gemeente ook ingrijpende maatregelen treffen. Zomer: "Er kan een punt komen dat we zeggen 'we gaan sluiten'. Dat is wanneer het niet anders wordt en mensen niet hun verantwoordelijkheid nemen. Dat zou heel jammer zijn, zeker met deze temperaturen."

De beheerder denkt dat het sluiten van parkeerplaatsen genoeg moet zijn om drukte te voorkomen.

