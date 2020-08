Plan B wordt Plan A bij De Graafschap

Dat staat in het voetbal bekend als Plan B. De truc is dat spits Ralf Seuntjens terugzakt naar het middenveld om daar dan het spel te gaan verdelen en dat maakt ruimte voor een extra spits. Maar tegen Volendam begon De Graafschap eigenlijk al zo en werd het noodgedwongen Plan A.

"Ja, dat was niet echt de bedoeling", verklaart Seuntjens. "Maar de eerste minuten waren wat moeizaam, dus ging ik helpen daar. Ik was sneller aan de bal in de opbouw. Maar niet alles ging goed, sommige passes waren ook slecht van mijzelf."

Tussenoplossing

Trainer Mike Snoei wil deze variant ook liever achter de hand houden. "Hij moet dan een soort aanspeelpunt zijn, maar dat is even een tussenoplossing. Hij heeft die rol vaker vervuld, ook bij VVV. Alleen wordt Ralf uiteindelijk weer ons aanspeelpunt voorin, want anders missen we hem daar teveel."

Dompertje

De tactische variant werd mede ingegeven door het vertrek van Branco van den Boomen. "Ja, het is wel een gemis", erkent Seuntjens. "Maar we moeten zeker niet in paniek raken, ondanks een dompertje vandaag tegen Volendam. Er zit genoeg voetbal in deze ploeg. Wat dat betreft is het vertrouwen ook groot. We moeten ons ook niet te druk maken om een oefenwedstrijd, dat is vooral meters maken."

Vervanger Van den Boomen

Snoei wil wel graag een vervanger voor Van den Boomen. "Ja, we zijn ook al met iemand in gesprek. Eén van onze beste spelers is vertrokken en daar moet gewoon een vervanger voor komen. Maar vandaag moeten we gewoon lekker voetballen en heb ik toch een hoop dingen gezien die voor verbetering vatbaar zijn."