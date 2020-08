Supporters onder strikte regels weer welkom bij De Graafschap

De eerste wedstrijd met publiek in een Gelders stadion is op De Vijverberg, het oefenduel tussen De Graafschap en Volendam. Het is voor iedereen nog even wennen aan de coronaregels.

Bij de entree wordt er een korte gezondheidscheck gedaan, waarbij de fans moeten aangeven of ze onlangs klachten hebben gehad. De Graafschap deed ook een aanbeveling voor het dragen van mondkapjes, maar daaraan houden zich eigenlijk alleen mensen in dienst van de club of die op andere wijze werkzaam moeten zijn in of rond het stadion.



Handen wassen en gezondheidscheck bij de entree. Foto: Omroep Gelderland

De supporters moeten plaatsnemen op vaste zitplaatsen met enkele stoelen ertussen. Gezinsleden en kinderen mogen wel naast elkaar zitten. En zingen en juichen is uit den boze, applaudisseren is wel toegestaan. De horeca is alleen voor de wedstrijd open, in de rust en na de wedstrijd niet.



Supporters zoeken hun plek. Foto: Omroep Gelderland

Bij de wedstrijd is er door alle coronabeperkingen plaats voor 1800 fans, maar die zijn er bij lange na niet. Het aantal ligt ver beneden de duizend.

