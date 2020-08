Tien puppy's uit hetzelfde nest begraven: 'Dit is vreselijk, dit wil je niet'

In een gezamenlijke kist worden de hondjes naar de dierenbegraafplaats gebracht. Labradorfokker Karen Kauwenbergh uit Malden is zichtbaar geëmotioneerd: "Dit is vreselijk. Dit wil je niet."

De hondjes zijn alle tien bezweken aan het zogenoemde parvovirus. Voor puppy's is dat virus dodelijk, zo legt Kauwenbergh uit, omdat hun immuunsysteem nog niet volgroeid is. Toch hoeven andere hondenbezitters in Gelderland zich volgens haar niet direct zorgen te maken. "Of er een uitbraak is? Ik denk het niet, want dan zouden we het meer gehoord hebben."

Onderdeel van gezin

Kopers van puppy's zijn bij Kauwenbergh altijd direct na de geboorte van de diertjes welkom om een band met ze op te bouwen. Pascal Stapelkamp kwam er soms wel vier, vijf keer in de week met zijn vrouw en kinderen.

Karen Kauwenbergh: "En nu moesten we ze na 8,5 week intensief bezoek gaan vertellen dat het pupje niet naar huis ging komen." Pascal Stapelkamp: "Daar hebben we ontzettend veel verdriet om, nog steeds."

Afscheid bij de kist. Foto: Omroep Gelderland

Ook al zijn de hondjes nog niet bij de mensen thuis geweest, ze waren toch al onderdeel geworden van het gezin. Kauwenbergh: “En daar neem je niet zo maar afstand van in onze beleving.” Haar man Mark heeft de kist voor de tien puppy's gemaakt met de kinderen van een van de gezinnen waar een hondje terecht zou komen.

Terwijl vader en moeder van de puppy's wat onrustig heen en weer dralen en volgens Kauwenbergh donders goed weten wat er aan de hand is, spreekt zij de laatste afscheidswoorden uit. "Dierenliefhebbers noemen de plek waar hun maatjes naartoe gaan de regenboogwereld… Als we hier een regenboog zien, weet dan dat wij allemaal zullen opkijken om een glimp van jullie boevenkoppen op te vangen. Het ga jullie goed."