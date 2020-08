Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Dorien van Bosheide

Elke zondagmorgen bezinnen we in Zin In Zondag een moment en op 09-08-20 kwam gevangenispredikant Dorien van Bosheide voorbij.

Ik heb van u gejat, dominee ….

Lees hier de tekst terug:

Na de kerkdienst in de gevangenis drinken we koffie. Een gedetineerde komt naar me toelopen met twee bekertjes. Ik herken hem, het is Jaap. Onder zijn rechterarm klemt hij een grote, zwarte bijbel. Hij valt met de deur in huis: “Ik heb van u gejat, dominee.”

Jaap geeft me het bekertje koffie en haalt de bijbel onder zijn arm vandaan. Tijdens een vorige detentie vroeg hij ooit om een bijbel. Een echte, zo’n grote zware. Ik gaf hem er een te leen. Hij beloofde me het boek weer terug te geven wanneer hij zijn straf had uitgezeten. Maar dat deed hij nooit.

Nu, enkele jaren later, is Jaap weer gedetineerd. Dus nu wil hij me de bijbel teruggeven. Ik sla het boek open. Verbaasd zie ik dat van bijna alle pagina’s het gedeelte zonder letters is weggescheurd.

Jaap begint te stotteren. Hij is een fanatiek roker. En shag is al duur genoeg. Dus diende het papier van de bijbel als vloei, scheelt weer in de kosten. “Maar mijn oma heeft me geleerd dat je geen woord van God ter aarde mag laten vallen. Dat staat in het Oude Testament, Esther 6. En ik heb netjes tussen de zinnen door gescheurd.”

Maar in deze staat durfde hij me de bijbel niet terug te geven. Dus had hij het boek stiekem meegenomen. “Maar elke keer als ik naar de bijbel keek, voelde ik me schuldig, schaamde me vreselijk.”

Het bleef knagen. Zelfs de bijbel verstoppen, hielp Jaap niet om van zijn schuldgevoel af te komen. En weggooien was not done.

Jaap wil de bijbel teruggeven, ook al is ie beschadigd. En als het moet, wil hij ook wel wat klusjes doen om de schade te vergoeden. “Maar dominee, er is geen woord in as opgegaan, dat is wel goed hè?”

Ik sla de bijbel dicht en bedank hem voor zijn eerlijkheid en moed om dit op te biechten.

Jaap heeft van deze bijbel een bijzonder exemplaar gemaakt, met al die rafelrandjes. Voor mij zijn het de rafelranden van het leven, in geloof en ongeloof moeten we onze weg zoeken. En soms lukt het even niet en mogen we als medemensen met elkaar in gesprek gaan. Met een bekertje koffie dat we ons goed laten smaken.