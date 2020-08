Jan wordt oudste wethouder van Gelderland, na goedkeuring van zijn vrouw

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Van Halteren begon in de jaren 80 als raadslid en fractievoorzitter in de voormalige gemeente Bergh. In deze gemeente was hij van 2002 tot 2005 wethouder. Sinds de fusie van de gemeenten Bergh en Didam, in 2005, is hij actief als raadslid voor lokaal belang Montferland.



Hij volgt als wethouder Wim Sinderdinck op, die afgelopen mei zijn taken door gezondheidsproblemen stillegde. "De fractie vond dat ik het maar moest doen", zegt Van Halteren. Hij had wel twee voorwaarden. "Mijn vrouw moet er achter kunnen staan en alleen maar parttime."

'We hadden eigenlijk een afspraak'

Zijn vrouw Marianne stond niet meteen te springen om de nieuwe functie van haar man. "We hadden eigenlijk een afspraak dat hij niet meer zou doen", zegt Marianne van Halteren. "Maar langzamerhand hoorde ik toch dat hij het moest gaan doen. En ik weet gewoon Jan leeft voor de politiek. Toen kon ik eigenlijk geen nee meer zeggen."

Marianne is er inmiddels aan gewend daar haar man vaak weg is. "Ik zit al meer dan veertig jaar in dat systeem. Hij is vaak ’s avonds weg voor vergaderingen en zondag is hij bij de voetbalvereniging. Ik ga dan lekker mijn eigen gang." Dat ze minder vaak op vakantie kunnen, vindt ze niet erg. "Ik ben geen mens meer die veertien dagen in de zon gaat liggen in Spanje. Die tijd heb ik gehad."

Wethouderschap combineren met voetbalvereniging

Naast zijn politieke hobby is Jan wekelijks te vinden op de voetbalvelden van FC Bergh. "Ik ga elke zondag bij het eerste elftal kijken. Dat is mijn dagje. Dan vervul ik mijn taken als bestuurslid."

Ook tijdens speciale activiteiten van de vereniging is hij aanwezig. "Dan krijg ik het verzoek om het allemaal in goede banen te leiden." Het wethouderschap valt straks goed te combineren met zijn taken bij de voetbalvereniging. "Ik hoop dit op zondag te kunnen blijven doen. Alleen als ik als wethouder ergens bij aanwezig moet zijn, gaat dat voor."

Jan kreeg enorm veel positieve reacties op zijn aanstaand wethouderschap "Via Facebook, WhatsApp, smsjes, telefoontjes en kaarten", zegt Jan. "Dat geeft de burger moed." Toch ontving hij ook een aantal negatieve berichten, die met name gingen over zijn leeftijd. "Dat gaat het ene oor in en het andere oor weer uit. Daar loop ik al te lang voor mee."